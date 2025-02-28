PKK'nın silah bırakma çağrısına destek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, PKK liderinin silah bırakma çağrısını memnuniyetle karşıladı. Bu kararı, şiddetin reddedilmesi yönünde önemli bir adım olarak nitelendiren Bekaî, İran İslam Cumhuriyeti'nin, terörizmin sona ermesine ve komşu ülke Türkiye'nin güvenliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak her süreci desteklediğini vurguladı. Ayrıca, bu gelişmenin bölge genelinde de olumlu etkiler yaratmasını umduklarını ifade etti.

PKK lideri Abdullah Öcalan dün yaptığı tarihi bir çağrıyla, örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesi gerektiğini belirtti. İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Öcalan, DEM Partisi heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, PKK'nın bir kongre düzenleyerek bu kararı almasını istedi. Bu çağrı, 40 yılı aşkın süredir devam eden ve 40.000'den fazla insanın hayatını kaybettiği çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yapıldı.

Reuters’in haberine göre, Öcalan'ın açıklaması, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer siyasi liderler tarafından olumlu karşılandı. Ancak bazı PKK üyeleri arasında şüphe ve direnç olduğu bildiriliyor. Ayrıca, Suriye'deki Kürt gruplarının PKK ile bağlantılı savaşçıları sınır dışı etmesi ve bölgedeki güvenlik yapısının istikrar kazanması bekleniyor.