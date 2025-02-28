BRICS ülkelerinin gençleri uluslararası meseleleri tartıştı

Tahran, İRNA - BRICS ve BRICS-Plus üyesi ülkeler de dahil olmak üzere 45 ülkeden 100'den fazla genç, çevrim içi bir toplantıda diplomasi ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

BRICS televizyon kanalının aktardığına göre "InterYes! 5.0" adlı bu uluslararası forum, kamu diplomasisi alanında çevrim içi formatta gerçekleştirildi. Toplantıya katılan gençler, uluslararası etkileşimi güçlendirmeye yönelik temel mekanizmalar hakkında tartışmalar yürüttü. Katılımcılar, BRICS ülkelerindeki genç topluluklar arasındaki ilişkileri geliştirme yollarını değerlendirmenin yanı sıra kamu diplomasisinin başarılı örneklerini de inceledi. Bu forumun yeniliklerinden biri, 14 ila 18 yaş arası gençlerin aktif olarak gençlik iş birliğinin geleceği hakkında tartışmalara katılması oldu. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya, BRICS grubunun üyelerini oluşturuyor. Bu forumun düzenlenmesi, Brezilya'nın 2025 yılında BRICS grubundaki dönem başkanlığı çerçevesindeki programlarının bir parçasıydı.