28 Şub 2025 11:23
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Güney Afrika, Malezya ve Kolombiya, İsrail’e silah taşıyan gemilere izin vermeyecek

28 Şub 2025 11:23
News ID: 85764748
Güney Afrika, Malezya ve Kolombiya, İsrail’e silah taşıyan gemilere izin vermeyecek

Tahran, İRNA - Güney Afrika, Malezya ve Kolombiya liderleri, bir dergide yayımladıkları ortak makalede, İsrail’e silah taşıyan gemilerin limanlarına girişine izin vermeyeceklerini duyurdu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Foreign Policy dergisinde kaleme aldıkları yazıda, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal etme konusundaki dokunulmazlığının sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Makalenin bir bölümünde
"Seçim nettir: Ya uluslararası hukukun uygulanması için birlikte hareket ederiz ya da onun çöküşüyle karşı karşıya kalırız." ifadelerine yer verildi. 

Üç ülkenin liderleri ayrıca, İsrail’e askeri teçhizat sağlayan gemilerin limanlarına girişini engelleyeceklerini açıkladı.

Açıklamada 
"İsrail’e askeri ekipman taşıyan gemilerin limanlarımıza yanaşmasını engelleyeceğiz ve uluslararası insancıl hukukun daha fazla ihlal edilmesine yol açabilecek tüm silah transferlerini durduracağız." denildi. 

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