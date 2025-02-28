Güney Afrika, Malezya ve Kolombiya, İsrail’e silah taşıyan gemilere izin vermeyecek

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Foreign Policy dergisinde kaleme aldıkları yazıda, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal etme konusundaki dokunulmazlığının sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Makalenin bir bölümünde

"Seçim nettir: Ya uluslararası hukukun uygulanması için birlikte hareket ederiz ya da onun çöküşüyle karşı karşıya kalırız." ifadelerine yer verildi.

Üç ülkenin liderleri ayrıca, İsrail’e askeri teçhizat sağlayan gemilerin limanlarına girişini engelleyeceklerini açıkladı.

Açıklamada

"İsrail’e askeri ekipman taşıyan gemilerin limanlarımıza yanaşmasını engelleyeceğiz ve uluslararası insancıl hukukun daha fazla ihlal edilmesine yol açabilecek tüm silah transferlerini durduracağız." denildi.