İsrail rejimi ordusunun araştırmalarından Tel Aviv'in 'Aksa Tufanı'ndaki yenilgisine dair yeni itiraflar

Filistin'in Sama Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Times of Israel "Yapılan araştırmalar, Hamas’ın İsrail ile uzlaşma sağlama çabalarının aslında bir aldatmaca operasyonunun parçası olduğunu gösteriyor." bilgilerini paylaştı.

Gazete ayrıca "İsrail ordusu asıl tehdidin İran ve Hizbullah olduğuna inanıyor ve Gazze’yi ikincil bir tehdit olarak görüyordu." itirafında bulundu.

Habere göre, Times of Israel

"Ordu komutanları, İsrail'in gelecekteki savaşının birden fazla cephede olacağını düşünüyordu. Ancak İsrail’in düşmanları böyle bir savaşa daha hazırlıklıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Gazete ayrıca, 7 Ekim saldırılarıyla İsrail’in Hamas ile çatışmaların kontrol edilebilir olduğu yönündeki düşüncesinin tamamen çöktüğünü vurgularken, araştırmaların İran liderliğindeki bir eksenin İsrail'i yok etmek için bir plan hazırladığı iddiasına yer verildi.

Son olarak, Times of Israel, İsrail’in 7 Ekim öncesindeki askeri ve istihbarat kararlarının, Hamas hakkında yıllarca süren yanlış değerlendirmelere dayandığını belirtti.