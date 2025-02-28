İran’ın savunma yeteneklerini güçlendirmesi sorumlu bir adımdır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, X platformunda yayımladığı mesajında “İsrail rejiminin dışişleri bakanı ve diğer yetkilileri sürekli olarak İran’ı askeri operasyonlarla tehdit ederken, Batı ise İran’ı savunma yetenekleri nedeniyle eleştiriyor. Bu, mantıksız ve utanç verici bir durumdur.” ifadelerini kullandı.

Bekaî ayrıca "Bir işgalci varlığın saldırganlık ve yasa dışı davranışlara bağımlı hale geldiği bir bölgede, kesinlikle savunma kapasitemizi güçlendirmek tamamen sorumlu ve gerekli bir adımdır." diye ekledi.