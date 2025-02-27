Öcalan'dan örgüte silah bırak ve kendini fesh et talimatı

DEM Parti heyeti, sabah saatlerinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Adası'na giderek Öcalan ile üçüncü görüşmesini gerçekleştirdi. Heyette Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Görüşmenin ardından saat 17.00'de düzenlenen basın toplantısında, Öcalan'ın mesajı Türkçe ve Kürtçe olarak okundu.

Öcalan, mesajında PKK'nın silahlı mücadelesinin artık bir anlam taşımadığını belirterek, örgütün kendini feshetmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, demokratik dönüşüm ve yeni bir sayfa açılması gerektiğine dikkat çekti. Bu çağrının, Türkiye'de ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olması bekleniyor.

DEM Parti yetkilileri, Öcalan'ın bu çağrısının tarihi bir öneme sahip olduğunu ve yeni bir dönemin başlangıcı olacağını ifade ettiler. Açıklamanın ardından, Diyarbakır ve Van gibi şehirlerde de büyük ekranlar kurularak halkın bilgilendirilmesi sağlandı.