General Tengsiri: Üç haneli hıza sahip gemilerin yapımını başardık

İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Alirıza Tengsiri, Perşembe günü Şehid Delvari okyanus gemisi ve 9 hızlı füze atan geminin Deniz Kuvvetleri'ne katılma töreninde yaptığı konuşmada, bu gemilerin 35 yaşın altındaki gençler tarafından Araştırma ve Tasarım Örgütü'nde tasarlandığını belirterek süper hızlı radar kaçak gemisi Haydar 110'ın operasyonel menzilinin 350 deniz mili olduğunu söyledi.

Bu geminin fiber ve karbon gövdesi, 14 metre uzunluğu, 4.3 metre genişliği ve 2.8 metre yüksekliği ile orta menzilli iki kruvazör füzesine sahip olduğuna dikkat çeken Tuğgeneral Tengsiri, Tarık 3 gemisinin de 13 metre uzunluğu, 90 knot hızı, çift gövdesi ve karbon fiber yapısı ile Deniz Kuvvetleri için tasarlandığını ve bir bilim tabanlı şirket tarafından üretildiğini söyledi.

Devrim Muhafızlarının Deniz Kuvvetleri Komutanı, bu geminin operasyonel menzilinin 500 deniz mili olduğunu, bu mesafenin Bender Abbas ile Buşehr arasındaki mesafeye eşdeğer olduğunu ve üzerinde orta menzilli iki füze bulunduğunu söyledi.

Tengsiri, Zülfikar gemisinin de 70 knot hızı, 500 deniz mili operasyonel menzili, karbon gövdesi ve 16 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde iki füzesi olduğunu belirterek Tarık füze atan 180 gemisinin de iki füzesi, 50 knot hızı ve 500 deniz mili menzili ile fiberglas gövdeye sahip olduğunu söyledi.

Tarık hava savunma gemisinin de Koser 22 füzeleri ile donatıldığını ve Deniz Kuvvetleri tarafından fiberglas gövde ile 12 metre uzunluğunda, 2.6 metre genişliğinde, 50 knot hızı ve 556 kilometre menzili ile üretildiğini belirten Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, deniz seferberlik gemilerinin "Yaver" adı altında yapıldığını belirterek, yangın söndürme gemisinin personel gerektirmeyen ve personel ile çalışabilen nozulları ile dakikada 2 bin litre su püskürtebilme ve 50 knot hızı ile Deniz Kuvvetleri ve halk için yapıldığını söyledi.

Tengsiri, bilgi tabanlı bir şirket tarafından üretilen deniz ambulansının 13.5 metre uzunluğu, 3.3 metre genişliği ve 50 knot hızı ile 300 deniz mili operasyonel menzili olan bir ambulans olduğunu da sözlerine ekledi.