Denizin herhangi bir noktasında savunma yapmak, İran'ın hakkıdır

Tümgeneral Hüseyin Selami, Perşembe günü Şehit Delvari okyanus aşırı gemisi ve 9 füze atarlı hızlı botun Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne katılma töreninde yaptığı konuşmada, "Bu, İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne yapılan 16. deniz aracı katılımıdır ve bu, yeteneklerin birleşmesi, kapasitelerin bir araya gelmesi ve bilgili gençlerin, seçkin mühendislerin ve sürekli olarak tasarım ve yenilik yapan yetenekli işçilerin yüksek idealleri sayesinde İran'ın savunma gücü üretim oranının güncellendiğini göstermektedir. Bu, ülkemizin küresel ölçekte gerçek bir ambargo, baskı ve emperyalizmin siyasi saldırısıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşmektedir." ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Selami "Tehdit ortamını anlayarak, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, toprak bütünlüğümüzü, ulusal çıkarlarımızı ve nizamın kazanımlarını nasıl koruyacağımızı öğrendik." dedi.

İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Genel Komutanı "Bu yolda zor deneyimlerle karşılaştık ve düşmanlarla zorlu geçitlerde mücadele ettik. Güvenliğin, huzurun, ilerlemenin ve hayatta kalmanın tek yolunu öğrendik." şeklinde konuştu.

Tümgeneral Selami açıklamalarının devamında "Düşmanların bir ülkeyi zayıf bulduklarında merhamet göstermediği bu tehditlerle dolu dünyada, mantığımızın dünya tarafından kabul edilmesi için güce dayalı hareket edebilmeliyiz. Başka bir seçenek yok. Denizlere bağlıyız ve özgür okyanuslarda stratejik bir genişlemeden yararlanıyoruz. Özgür denizlerde hareket etmek doğal ve kesin hakkımızdır. Denizin herhangi bir noktasında, özgür sularda hiçbir sınırlama olmaksızın savunma gücüne sahip olmak hakkımızdır." vurgusunda bulundu.

Tümgeneral Selami, çıkarlarımızın denizdeki hareketine değinerek, "Her gün gemilerimiz dünyanın dört bir yanına seyahat ediyor ve bu gemiler topraklarımız gibidir. Çıkarlarımızı her yerde savunabilmeliyiz." dedi.

Deniz savaşının özel özelliklerine değinen Selami "Hassasiyet, hız, denizcilik derinliği ve silah menzili, bir savaşın sonuçları üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Denizde savaş alanını seçme hakkı, yüksek hızla her derinlikte genişleyebilen tarafa aittir." şeklinde konuştu.

Tümgeneral Selami, silah ve ekipman geliştirmemizin ilkelerimize dayandığını belirterek "Bir deniz aracının su ile yüzey arasındaki sürtünmeyi yenerek saatte 110 deniz mili hızla hareket ederken aynı anda füze fırlatma yeteneğine sahip olması çok önemlidir." dedi.

Tümgeneral Selami "Kardeşlerimiz, denizde geniş ölçekli hava savunma yeteneklerine ulaşmayı başardılar ve yüzeydeki hareketi, havanın uyguladığı hasarlardan bağımsız hale getirmeyi başardılar. Bu, bugün bir gerçek haline geldi." ifadelerini kullandı.