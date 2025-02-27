27 Şub 2025 16:19
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News ID: 85764291
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Rus heyeti, Amerika ile görüşmek üzere İstanbul'da

27 Şub 2025 16:19
News ID: 85764291
Rus heyeti, Amerika ile görüşmek üzere İstanbul'da

Tahran, İRNA - Reuters haber ajansı bugün, Rusya ve Amerika'nın büyükelçilik faaliyetleriyle ilgili ikili konuları ele almak amacıyla bir Rus heyetinin, İstanbul'daki Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu ikametgahına geldiğini bildirdi.

Reuters'un haberine göre, bir Amerikan yetkilisi daha önce Amerika heyetine ABD Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Sonata Coulter'ın liderlik edeceğini, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Bölümü Direktörü ve aynı zamanda Amerika'ya atanmış Rusya Büyükelçisi Alexander Darchiev'in başkanlık edeceğini açıklamıştı.  

Yetkili, heyetlerin ayrıca Amerika ve Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile iki ülkenin büyükelçilik üyelerini de içereceğini ekledi.  

Rusya Dışişleri Bakanı da dün yaptığı açıklamada, Rusya ve Amerika temsilcilerinin 27 Şubat 2025 Perşembe günü İstanbul'da iki ülkenin büyükelçilik faaliyetlerinin normalleştirilmesi süreci hakkında görüşmeler yapacaklarını belirtti.

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