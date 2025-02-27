Rus heyeti, Amerika ile görüşmek üzere İstanbul'da

Reuters'un haberine göre, bir Amerikan yetkilisi daha önce Amerika heyetine ABD Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Sonata Coulter'ın liderlik edeceğini, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Bölümü Direktörü ve aynı zamanda Amerika'ya atanmış Rusya Büyükelçisi Alexander Darchiev'in başkanlık edeceğini açıklamıştı.

Yetkili, heyetlerin ayrıca Amerika ve Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile iki ülkenin büyükelçilik üyelerini de içereceğini ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı da dün yaptığı açıklamada, Rusya ve Amerika temsilcilerinin 27 Şubat 2025 Perşembe günü İstanbul'da iki ülkenin büyükelçilik faaliyetlerinin normalleştirilmesi süreci hakkında görüşmeler yapacaklarını belirtti.