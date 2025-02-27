Filistinli bir doktorun anlatımı ile Siyonistlerin, tutsaklara yönelik işkenceleri

Gazze Şeridi'nden doktor İssam Ebu Acve, işgalcilerin Filistinli esirlere uyguladığı korkunç işkence ve esaret koşullarının detaylarını paylaştı.

Dr. Ebu Acve "Siyonist gardiyanlar bizi küçük ve keskin taşlarla kaplı bir zeminde uyumaya zorluyordu. Ellerimizi, ayaklarımızı ve gözlerimizi bağlıyor, üzerimize soğuk su döküyor ve ardından klimaları açıyorlardı." dedi.

Ayrıca "İsrailli sorgucular ve gardiyanlar bize işkence etmek için 24 saat boyunca yüksek sesle müzik çalıyor ve uyumamızı engelliyorlardı." ifadelerini kullandı.

Filistinli doktor "Sorgucular beni iki veya üç saat boyunca parmak uçlarımda durmaya zorluyor, sonra yere atıp üzerime soğuk su döküyor ve ardından üç veya dört gardiyan beni dövüyordu." şeklinde konuştu.

Dr. Ebu Acve "Banyoyu kullanmak için izin almak zorundaydık ve hastaların banyo yapmasına izin verilmiyordu. Altı ay boyunca kıyafetlerimizi yıkamadığımız veya değiştirmediğimiz için uyuz hastalığına yakalandık. Vücudum acıdan yanıyordu ancak işgalciler bize hiç ilaç vermedi." dedi.

Filistinli vatandaş "Gün boyunca sadece bir kez, borulardan gelen sıcak su içiyorduk. Siyonistler ayakkabılarımızı alıyor ve bizi 37 derece sıcakta çıplak ayakla asfalt üzerinde iki veya üç saat durmaya zorluyorlardı." ifadesine dikkat çekti.

Filistinli doktor "Yemek sadece yoğurt ve biraz pilavdı. Esaret sırasında vücut ağırlığımın yarısını kaybettim." dedi.

Son olarak "İşgalciler bana herhangi bir suçlama bildirmedi ve 7 aylık esaretim boyunca bir avukatla görüşemedim." diye ekledi.