27 Şub 2025 14:58
Journalist ID: 5630
News ID: 85764222
T T
0 Persons

Ekler

ABD’de Anti-Siyonizm duyguların artışı

27 Şub 2025 14:58
News ID: 85764222
ABD’de Anti-Siyonizm duyguların artışı

Tahran, İRNA – Gallup Enstitüsü’nün yeni anketi, ABD halkının İsrail’e desteğinin son 25 yılın en düşük seviyesine indiğini gösteriyor. Bu destek, özellikle Demokratlar arasında üçte bire düşmüş durumda.

2000 yılından bu yana ABD halkının İsrail’e verdiği destek en düşük seviyeye gerileyerek %54’e düştü.
Gallup Enstitüsü’nün her yıl dünya genelindeki ülkelere yönelik Amerikan halkının bakış açısını değerlendirdiği anketi, ABD’de İsrail’e yönelik desteğin ciddi şekilde azaldığını ortaya koyuyor.
Bu olumsuz tutumun temel nedeni, Gazze Şeridi’ndeki savaş sonrasında Demokratlar ve bağımsız seçmenler arasında İsrail’e yönelik artan eleştiriler olarak gösteriliyor. İlk kez, bir partinin seçmenlerinin çoğunluğu (%60’tan fazlası) İsrail’e karşı olumsuz bir görüşe sahip.
Gallup’un ABD’de gerçekleştirdiği anket, Gazze Savaşı sonrası Demokratların yalnızca üçte birinin İsrail’e olumlu baktığını gösteriyor. Buna karşılık, Cumhuriyetçiler arasında bu oran %83 olarak tahmin ediliyor.
Yayınlanan rapora göre, Gallup anketi, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki İsrail’e destek konusunda %50’lik bir uçurum olduğunu ortaya koyuyor. Bu da Demokrat Parti destekçilerinin İsrail hükümetinin politikalarına karşı isteksiz olduğunu gösteriyor.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .