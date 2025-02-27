ABD’de Anti-Siyonizm duyguların artışı

2000 yılından bu yana ABD halkının İsrail’e verdiği destek en düşük seviyeye gerileyerek %54’e düştü.

Gallup Enstitüsü’nün her yıl dünya genelindeki ülkelere yönelik Amerikan halkının bakış açısını değerlendirdiği anketi, ABD’de İsrail’e yönelik desteğin ciddi şekilde azaldığını ortaya koyuyor.

Bu olumsuz tutumun temel nedeni, Gazze Şeridi’ndeki savaş sonrasında Demokratlar ve bağımsız seçmenler arasında İsrail’e yönelik artan eleştiriler olarak gösteriliyor. İlk kez, bir partinin seçmenlerinin çoğunluğu (%60’tan fazlası) İsrail’e karşı olumsuz bir görüşe sahip.

Gallup’un ABD’de gerçekleştirdiği anket, Gazze Savaşı sonrası Demokratların yalnızca üçte birinin İsrail’e olumlu baktığını gösteriyor. Buna karşılık, Cumhuriyetçiler arasında bu oran %83 olarak tahmin ediliyor.

Yayınlanan rapora göre, Gallup anketi, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki İsrail’e destek konusunda %50’lik bir uçurum olduğunu ortaya koyuyor. Bu da Demokrat Parti destekçilerinin İsrail hükümetinin politikalarına karşı isteksiz olduğunu gösteriyor.