Filistinli tutsakları taşıyan 12 otobüs Gazze'ye ulaştı

Haber kaynakları, El Cezire dahil olmak üzere, bu Perşembe sabahı serbest bırakılan Filistinli tutsakları taşıyan 12 otobüsün Gazze Şeridi'ne ulaştığını bildirdi. Serbest bırakılan tutsaklar, birçoğunun ciddi sağlık sorunları olması nedeniyle, Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi'ne transfer edildi.

Diğer yandan, Hamas Hareketi, Filistinli tutsakların serbest bırakılmasıyla ilgili bir açıklama yaparak "Filistin halkı, işgalcilerin gecikmelerine rağmen 600 kahraman tutsağını, ayrıca bir grup çocuk ve kadın tutsağı karşıladı." ifadesine yer verdi.

Hamas'ın açıklamasında, "Düşman esirlerinin cesetlerinin teslimini, kahraman tutsaklarımızın serbest bırakılmasıyla eş zamanlı olarak dayattık; böylece işgalcilerin anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmalarını engelledik." ifadelerine yer verildi.

Hamas'ın açıklamasında ayrıca, "Dünyadaki bazı ülkeler, esirler meselesinde çifte standart politikalarına son vermelidir; bu politika yalnızca Siyonist esirleri önemsemekte, bizim tutsaklarımızdan ve çektikleri acılardan bahsetmeyi görmezden gelmektedir." denildi.