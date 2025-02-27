Zelenski, Beyaz Saray'a Ukrayna madenlerinin anlaşmasını imzalamak için gidiyor / Trump: Kiev NATO üyeliğini unutsun

Amerika Başkanı Donald Trump, birkaç saat önce gazetecilerle yaptığı toplantıda, Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin çok büyük bir anlaşmayı imzalamak için Beyaz Saray'a gideceğini açıkladı.

Ukrayna ve Amerika devlet başkanlarının, ABD'nin Ukrayna'nın maden kaynaklarına erişimini sağlayacak bir anlaşmayı imzalamak üzere bir araya gelmesinin arifesinde, Donald Trump, Amerika'nın Rusya'nın bu ülkeye yeniden saldırması durumunda Ukrayna'ya resmi bir güvenlik garantisi vermeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı, eğer Ukrayna'nın madenlerinin geliştirilmesinde yer alırsak, bunun otomatik bir güvenlik sağlayacağını; çünkü o topraklarda bulunacağımızı ve Amerika'nın varlığında hiç kimsenin çatışmaya cesaret edemeyeceğini söyledi.

Bir soruya cevap verirken, Ukrayna'nın NATO üyeliğini reddederek bunun savaşın başlamasına neden olabileceğini belirten Trump "NATO mu? Unutun gitsin. Bence muhtemelen tüm bu olayların başlamasının ana nedeni buydu." dedi.

Bu anlaşma, Amerika'ya Ukrayna'nın madenlerine erişim sağlarken, Kiev'e belirli güvenlik garantileri vermemektedir.

Anlaşma, bu kaynakların maden zenginlikleri, petrol ve gazın yanı sıra sıvı doğal gaz terminalleri ve limanlarla ilgili gelirleri de kapsayacağını vurgulamaktadır. Ayrıca, "bu gelecekteki gelir kaynakları, şu anda Ukrayna'nın genel bütçesinin bir parçası olan mevcut gelir kaynaklarını içermeyecektir" ifadesi açıkça belirtilmiştir.