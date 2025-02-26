26 Şub 2025 18:32
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News ID: 85763453
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Siyonist oykırımı devam ediyor; Gazze ablukası ve yıkımla gelen felaket, soğuk hava 7 Filistinli çocuğun canını aldı

26 Şub 2025 18:32
News ID: 85763453
Siyonist oykırımı devam ediyor; Gazze ablukası ve yıkımla gelen felaket, soğuk hava 7 Filistinli çocuğun canını aldı

Tahran, İRNA – Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ndeki sağlık merkezlerini ve tıbbi ekipmanları hedef alarak yok ettiğini belirterek, aşırı soğuklar nedeniyle yedi çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Berş, yaklaşık iki aylık Sila Abdulkadir isimli bir kız bebeğin şiddetli soğuklar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Berş, Gazze’deki dondurucu soğukların şu ana kadar yedi çocuğun ölümüne yol açtığını belirterek, uluslararası kuruluşlar ve Birleşmiş Milletler’e acil müdahale çağrısında bulundu.

Berş, özellikle yeni doğan bebekler arasında ölüm oranlarının arttığını vurgulayarak, bunun en büyük nedeninin Gazze’nin kuzeyindeki hastanelerde yenidoğan üniteleri ve yoğun bakım bölümlerinin hedef alınarak tahrip edilmesi olduğunu ifade etti.

Gazze Hükümeti Bilgilendirme Ofisi Başkanı İsmail es-Sevvabite, İsrail’in Gazze halkına yönelik sistematik ablukayı sürdürdüğünü belirtti. Sevabite, İsrail’in insani yardım ve temel ihtiyaç maddelerinin Gazze’ye girişine izin veren anlaşmalara uymadığını ve insani yardımları engellemeye devam ettiğini söyledi.

Sevabite ayrıca, İsrail’in planlı bir şekilde gıda, ilaç ve yakıt girişini engellediğini, bunun da Gazze’deki insani krizi daha da derinleştirdiğini ifade etti.

Gazze’deki insani durumun felaket boyutuna ulaştığını vurgulayan Sevabite, yüz binlerce Filistinlinin aşırı soğuk, yoğun yağmur ve zorlayıcı şartlar altında çadırlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

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