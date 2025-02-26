Bu yıl İran'dan 224 milyon dolarlık el sanatları ihraç edildi

Seyyid Rıza Salihi Emiri, 26 Şubat Çarşamba günü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin el sanatları ihracatındaki engelleri kaldırmaya çalıştığını belirtti. Bu süreçte karşılaşılan sorunlardan birinin döviz taahhüdü olduğunu, ancak Merkez Bankası'nın iş birliğiyle bu sorunun çözüldüğünü söyledi. Ayrıca el sanatları sanatçılarının sigorta durumunu takip ettiklerini de ekledi.

El sanatlarının yeni bir yolda ilerlediğini ve parlak bir geleceğe sahip olduğunu vurgulayan Salihi Emiri, Dünya El Sanatları Konseyi Başkanı’nın İran’ı "el sanatlarının cenneti" olarak nitelendirdiğini belirtti. Bu ifadenin, İranlı sanatçıların eserlerinin uluslararası alanda büyük bir değer ve cazibeye sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti.