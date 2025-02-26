26 Şub 2025 17:08
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News ID: 85763372
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Tiroid kanseri tedavisinde kullanılacak radyofarmasötik ham maddesi tanıtıldı

26 Şub 2025 17:08
News ID: 85763372
Tiroid kanseri tedavisinde kullanılacak radyofarmasötik ham maddesi tanıtıldı

Tahran, İRNA - İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı’nın katılımıyla, zenginleştirilmiş tellüryum dioksit (Tellüryum-130 izotopu içeren) adlı ürün, hipertiroidizm ve tiroid kanseri tedavisinde kullanılan bir radyofarmasötik ham maddesi olarak tanıtıldı.

Tellüryum-130 izotopu ile zenginleştirilmiş tellüryum dioksit, radyofarmasötik İyot-131 üretimi için temel bir madde olup, genellikle görüntüleme, hipertiroidi tedavisi ve tiroid kanseri için kullanılıyor.

Bu ürün, Tahran reaktöründe ışınlama işlemine tabi tutularak İyot-131 radyofarmasötiğinin üretiminde kullanıldı.

Bu gelişmeyle birlikte, radyofarmasötik ham madde üretim döngüsü tamamen yerli olarak tamamlanmış ve İyot-131’in sürdürülebilir üretimi için tam bağımsızlık sağlanmış oldu.

Elde edilen teknoloji sayesinde, istenilen saflık ve zenginleştirme oranına sahip tellüryum dioksit üretimi hem iç hem de dış pazarın taleplerine uygun şekilde gerçekleştirilebilecek.Bu ürün sayesinde, İran'da İyot-131’in tamamen yerli üretimi mümkün hale gelmiş bulunuyor.

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