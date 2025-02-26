Tiroid kanseri tedavisinde kullanılacak radyofarmasötik ham maddesi tanıtıldı

Tellüryum-130 izotopu ile zenginleştirilmiş tellüryum dioksit, radyofarmasötik İyot-131 üretimi için temel bir madde olup, genellikle görüntüleme, hipertiroidi tedavisi ve tiroid kanseri için kullanılıyor.

Bu ürün, Tahran reaktöründe ışınlama işlemine tabi tutularak İyot-131 radyofarmasötiğinin üretiminde kullanıldı.

Bu gelişmeyle birlikte, radyofarmasötik ham madde üretim döngüsü tamamen yerli olarak tamamlanmış ve İyot-131’in sürdürülebilir üretimi için tam bağımsızlık sağlanmış oldu.

Elde edilen teknoloji sayesinde, istenilen saflık ve zenginleştirme oranına sahip tellüryum dioksit üretimi hem iç hem de dış pazarın taleplerine uygun şekilde gerçekleştirilebilecek.Bu ürün sayesinde, İran'da İyot-131’in tamamen yerli üretimi mümkün hale gelmiş bulunuyor.