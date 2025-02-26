26 Şub 2025 15:52
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News ID: 85763291
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Kalibaf ve Irakçi Şeyh Naim Kasım ile görüştü + video

26 Şub 2025 15:52
News ID: 85763291
Kalibaf ve Irakçi Şeyh Naim Kasım ile görüştü + video

Tahran, İRNA- Haber kaynakları, İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı’nın, Lübnan’a yaptıkları son ziyaret sırasında Hizbullah Genel Sekreteri ile bir araya geldiğini bildirdi.  

El-Manar haber sitesinin aktardığına göre, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, geçtiğimiz günlerde Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiyuddin’in cenaze törenine katılmak üzere Lübnan’a gitmişti. İkilinin, ülkeden ayrılmadan önce Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.  

Habere göre, görüşmede Lübnan’ın iç durumu, bölgesel gelişmeler ve küresel meseleler ele alındı.  

İran’ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Emani de bu toplantıda hazır bulundu.

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