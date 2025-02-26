Kalibaf ve Irakçi Şeyh Naim Kasım ile görüştü + video

El-Manar haber sitesinin aktardığına göre, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, geçtiğimiz günlerde Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiyuddin’in cenaze törenine katılmak üzere Lübnan’a gitmişti. İkilinin, ülkeden ayrılmadan önce Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Habere göre, görüşmede Lübnan’ın iç durumu, bölgesel gelişmeler ve küresel meseleler ele alındı.

İran’ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Emani de bu toplantıda hazır bulundu.