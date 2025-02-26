İşgalciler, Gazze'ye ilaç ve yakıt girişini engelliyor; Uluslararası toplum acil harekete geçmeli

İsmail el-Sevvabete, İsrailli işgalcilerin açık ihlallerine ve Gazze'ye insani yardımlar ile temel ihtiyaç maddelerinin girişine izin veren taahhüt ve anlaşmaları göz ardı etmeye devam ettiğini belirtti.

El Sevvabete, işgalcilerin planlı bir şekilde Gazze'ye temel gıda, ilaç ve yakıt girişini engellediğini ve bunun bölgedeki insani felaketi daha da derinleştirdiğini vurguladı.

Gazze Hükümeti Bilgilendirme Ofisi Başkanı, bölgedeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığını, yüz binlerce Filistinlinin zor şartlar altında çadır kamplarında, dondurucu soğuk ve şiddetli yağışlar altında yaşadığını söyledi.

Ayrıca, Gazze sakinlerinin kötüleşen hava koşullarıyla birlikte ilaç yetersizliği ve tıbbi hizmetlerin eksikliği nedeniyle hastalıklar ve sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.