25 Şub 2025 16:13
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Deniz Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Hava-Uzay Gücü'nün ilk ortak füze operasyonu

25 Şub 2025 16:13
News ID: 85762160
Deniz Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Hava-Uzay Gücü'nün ilk ortak füze operasyonu

Tahran, İRNA – İran İslam Cumhuriyeti Ordusu’nun “Zülfikar” tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetleri ile Devrim Muhafızları Hava-Uzay Gücünün ilk ortak füze operasyonu gerçekleştirildi ve belirlenen deniz hedefi başarıyla imha edildi.

Deniz Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Hava-Uzay Gücü, Zülfikar Karargâhı’nın komutası altında, deniz kruz füzeleri ve balistik füzeler ateşleyerek, Hint Okyanusu’nun kuzeyinde belirlenen simüle edilmiş hedefi tamamen batırmayı başardı.

Ortak Zülfikar 1403 Tatbikatı Sözcüsü Tuğgeneral Ali Rıza Şeyh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu sabah, Deniz Kuvvetleri’ne ait bir füze fırlatma gemisi, Hint Okyanusu’nun kuzey sularında belirlenen bir deniz hedefini kruz füzesiyle vurdu.” dedi.

Ayrıca “Aynı anda, Zülfikar Karargâhı’nın komutasındaki ortak operasyon kapsamında, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Gücü tarafından ateşlenen bir balistik füze de aynı hedefi vurdu ve hedef tamamen batırıldı.” ifadelerini kullandı.

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