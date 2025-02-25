Hamas: İşgalciler, Filistin halkının iradesini kıramaz

Hamas, Siyonistlerin onlarca kişinin şehit olmasına neden olan İbrahim Camii'ndeki suçunun yıldönümüne atıfta bulunarak yaptığı açıklamada "Siyonist rejimin suçları, bu rejime meşruiyet kazandırmaz ve İsrail, topraklarımızın bir karışına bile hükmedemez." ifadesine dikkat çekti.

Hamas ayrıca, Siyonistlerin Batı Şeria ve Kudüs'te Yahudileştirme ve yerleşim inşa etme planlarının onlara meşruiyet kazandırmayacağını ve Siyonist rejimin Filistin halkının ve direnişin iradesini kıramayacağını vurguladı.

Hamas, açıklamasının devamında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, Siyonist rejim liderlerini Filistin halkına karşı işledikleri suçlardan dolayı yargılaması çağrısını bir kez daha yineledi.