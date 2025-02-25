Moskova'dan Lavrov'un Tahran ziyareti gündemine ilişkin açıklama

Bakanlığın basın açıklamasında "İki ülkenin dışişleri bakanları, Tahran'da, Rusya ve İran arasındaki ilişkilerin 17 Ocak 2024'te Moskova'da imzalanan yeni bir hükümetler arası temel anlaşma ile resmen kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine ulaşan ikili ilişkilerin gündemini ayrıntılı bir şekilde görüşecek." ifadesine yer verdi.

Açıklamada ayrıca "Tarafların görüşmeleri, enerji ve ulaşım alanlarında kilit ortak projelerin uygulanması yoluyla ikili ticari ve ekonomik iş birliğinin daha da genişletilmesine odaklanacak." denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı "Taraflar, Suriye, Kafkasya, Afganistan, Yemen, Fars Körfezi, Batı Asya çözümü, Hazar Denizi meselesi ve İran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili durum da dahil olmak üzere bir dizi güncel uluslararası konuyu ele alacak." diye ekledi.