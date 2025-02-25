Savunma Bakanı: Bu yiğit İran gençlerin varlığıyla, düşmanın olası bir hatasına karşı kesin ve pişman edici bir cevap kaçınılmazdır

Tuğgeneral Pilot Aziz Nasirzade, Salı günü Liderler Toplantı Salonu'nda düzenlenen Silahlı Kuvvetlerin genç askerlerine adanan 17. Hazreti Ali Ekber (a.s) Festivali'nde "Düşmanlar her zaman çeşitli bahanelerle aramıza nifak sokmaya çalışır, ancak siz zeki ve basiretli askerler, asla birlik ve kardeşliğinizin zedelenmesine izin vermeyeceksiniz. Şerefli İran milleti, komutanlar, sevgili devlet adamlarım, bu aziz askerlerde gördüğüm azim ve vatanperverlikle size temin ederim ki, bu yiğit gençlerin varlığıyla düşmandan korkma ve ilkelerimizden ödün verme seçeneği söz konusu değildir. Bu vatanperver gençlerin varlığıyla, milletimizin Hz. Hüseyin'in yolundaki mücadelesi, intikam sahibi Mehdi'nin zuhuruna kadar devam edecektir." açıklamasında bulundu.

"Bu yiğit İran gençlerin varlığıyla, düşmanın olası bir hatasına karşı kesin ve pişman edici bir cevap kaçınılmazdır." ifadesine dikkat çeken bakan Nasirzade "Bu cesur gençlerin varlığıyla, tehditlerin arasından fırsatları keşfetmek ve düşmanın kof gövdesini parçalamak konusunda hiçbir şüpheye yer yoktur. Bu vatanperver gençler, sadece ülkemizin temiz topraklarının koruyucuları değil, aynı zamanda bu kültürün ve milli değerlerin namusunun bekçileridir. İman ve cesaret silahıyla, bir çelik duvar gibi tehditlerin karşısında durmaktadırlar." ifadesinin altını çizdi.