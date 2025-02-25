Hamas Sözcüsü: Silaha sahip olmak, direnişin meşru hakkıdır ve bundan vazgeçilemez

Kasım "Filistin topraklarının işgali devam ettiği sürece, direniş için silah meselesi asla müzakere konusu olmayacaktır ve Musa Ebu Marzuk'a atfedilen açıklamalar Hamas'ın resmi tutumunu yansıtmamaktadır" ifadesine dikkat çekti.

New York Times, Ebu Marzuk'a atıfta bulunarak "Hamas, silahları konusunda müzakere etmeye hazırdır" iddiasında bulundu.

Kasım "İşgalcilerin saldırgan ve yıkıcı davranışları, bölge halklarına karşı yürütülen tüm savaşlarda Gazze Şeridi'ndeki büyük çaplı yıkımın ana nedenidir. Şu anda işgalciler, Batı Şeria'da yıkım ve tahribat politikalarını tamamlama çabası içindedir" ifadelerini kullandı.

Kasım "Direniş, her türlü biçimiyle, Filistin halkının özgürlüğüne kavuşması ve topraklarına dönmesine kadar meşru bir hak olarak kalacaktır. 7 Ekim Hamas operasyonu, işgale maruz kalan tüm ulusların tarihinde bir dönüm noktasıdır ve Filistin ulusal mücadelesinin stratejik bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir" diye ekledi.

Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi Salı gecesi yaptığı açıklamada, "Direniş silahı, müzakere edilemeyecek kırmızı bir çizgidir" ifadesinin altını çizdi.