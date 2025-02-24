Hamas Sözcüsü: İkinci aşama müzakereleri öncesinde Filistinli esirler serbest bırakılmalı

Hazım Kasım yaptığı açıklamada, İsrail rejiminin esirlerin serbest bırakılmasını geciktirerek ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ettiğini belirtti. Kasım ayrıca, İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine ilişkin arabulucularla görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Hamas Sözcüsü, ateşkesin birinci aşamasının uzatılması ya da ikinci aşamasına ilişkin bir anlaşmaya varılması konusunda müzakereler yapılmadan önce, İsrail rejiminin yedinci gruptaki Filistinli esirleri serbest bırakması gerektiğini vurguladı.

Hazım Kasım, birinci aşamanın uzatılmasının, müzakere masasında ele alınan konulara ve işgalci rejimin taahhütlerini yerine getireceğine dair verilen güvencelere bağlı olduğunu söyledi.

Hamas Sözcüsü ayrıca, arabulucu taraflar ve hatta ABD'nin ciddi garantiler sunması gerektiğini dile getirdi.