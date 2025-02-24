Siyonistlerin %60 Netanyahu’nun Gazze’de savaşı yeniden başlatma çabasına karşı çıkıyor

İşgalci rejime ait i24 televizyon kanalı tarafından gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların %60’ı savaşın yeniden başlamasını desteklemezken, %25’i ise savaşın derhal yeniden başlamasından yana olduğunu ifade etti.

Bu anketin sonuçları, İsrail Başbakanlık Ofisi’nin cumartesi akşamı yaptığı açıklamanın ardından yayımlandı. Açıklamada, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının, Siyonist esirlerin "kışkırtıcı törenler" düzenlenmeden serbest bırakılacağına dair güvence verilene kadar gerçekleşmeyeceği belirtildi.