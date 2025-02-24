24 Şub 2025 13:36
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Siyonistlerin %60 Netanyahu’nun Gazze’de savaşı yeniden başlatma çabasına karşı çıkıyor

24 Şub 2025 13:36
News ID: 85760992
Siyonistlerin %60 Netanyahu’nun Gazze’de savaşı yeniden başlatma çabasına karşı çıkıyor

Tahran, İRNA – İşgal altındaki topraklarda yapılan bir ankete göre, Siyonistlerin %60’ı, işgalci rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun esir takası anlaşmasını bozma, Gazze’de ateşkesi sona erdirme ve savaşı yeniden başlatma çabalarına karşı olduklarını belirtti.  

İşgalci rejime ait i24 televizyon kanalı tarafından gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların %60’ı savaşın yeniden başlamasını desteklemezken, %25’i ise savaşın derhal yeniden başlamasından yana olduğunu ifade etti.  

Bu anketin sonuçları, İsrail Başbakanlık Ofisi’nin cumartesi akşamı yaptığı açıklamanın ardından yayımlandı. Açıklamada, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının, Siyonist esirlerin "kışkırtıcı törenler" düzenlenmeden serbest bırakılacağına dair güvence verilene kadar gerçekleşmeyeceği belirtildi.

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