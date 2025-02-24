İsrail tankları 2002'den sonra ilk kez Cenin Kampına saldırdı

2002'deki Savunma Kalkanı Operasyonu sırasında Batı Şeria'ya yapılan saldırıyı hatırlatan bir sahnede, üç Siyonist rejim tankı, Pazar gecesi bu tanklara eşlik eden askeri araçlarla birlikte Cenin Kampı'na girdi.

Anadolu Ajansı, kendi muhabirinin gözlemlerine dayanarak, üç İsrail rejimi tankının bu askeri araçlarla birlikte Cenin Kampı'na saldırdığını bildirdi.

Yerel aktivistler ve medya, Filistinli çocukların bu tanklara taş attıklarını gösteren videolar yayımladı.

İsrail rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar akşamı Tel Aviv yakınlarındaki Holon şehrinde düzenlenen bir askeri mezuniyet töreninde yaptığı basın toplantısında, İsrail rejimi ordusunun Batı Şeria'daki işgale ve Lübnan'daki bölgelere yönelik savaşa devam edeceğini söyledi. Ayrıca, Şam'ın güneyinden silahların temizlenmesi çağrısında bulundu.

Pazar sabahı erken saatlerde, İsrail rejimi ordusu, 2002'den sonra ilk kez Cenin'e saldırıya katılmak için bir grup tank gönderildiğini duyurmuştu.