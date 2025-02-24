Bekaî: İsrail rejimi küstahlık ve haydutlukta yeni bir seviyeye ulaştı

İsmail Bekaî, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda "İsrail rejimi bugün küstahlık ve haydutlukta yeni bir seviyeye ulaştı." dedi.

Bekaî, Siyonist rejime ait savaş uçaklarının iki kez, cenaze töreninin düzenlendiği stadyumun üzerinde çok alçaktan uçuş yaptığını belirterek, "Bu girişim, kahraman şehitlerine saygı göstermek için bir araya gelen yüz binlerce Lübnanlı ve diğer ülkelerden yas tutanları korkutmayı amaçlıyordu. Ama boşuna!" ifadelerini kullandı.

Bekaî, bu eylemin sadece Lübnan’ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine açık bir ihlal olmadığını, aynı zamanda bir terör eylemi olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kınanması gerektiğini vurguladı.