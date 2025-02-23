Şeyh Naim Kasım: Seyyid Hasan Nasrallah'ın yolunu devam ettireceğiz, hepimiz ölsek bile 

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Beyrut Kamil Spor Salonu'nda düzenlenen Şehit Seyid Hasan Nasrullah ve Seyid Haşim Safiyuddin'in cenaze töreninde konuşmasına başladı.

Şeyh Naim Kasım konuşmasında "Size kardeşim ve sevgilim Seyid Hasan Nasrallah'ın adıyla hitap ediyorum. Selam olsun size, ey en sadık, en asil ve en şerefli halk, ey bizi zirveye taşıyanlar, siz sözünüzü tuttunuz." İfadesine dikkat çekti.

Şeyh Kasım sözlerine şöyle devam etti: "Bugün tarihi, istisnai, milli, Arap ve İslami bir liderle vedalaşıyoruz. O, dünyadaki özgürlük savaşçılarının sembolü ve kıblesiydi. O, mücahitlerin, halkın, mustazafların, mazlumların ve özellikle Filistin halkının sevgilisiydi."

Şeyh Kasım, Seyid Hasan Nasrallah'ın mücadele geçmişine değinerek "O, 1989 yılında Hizbullah'ın Yürütme Konseyi Başkanlığı'nı üstlendi ve 1992'den şehadet gününe kadar bu hareketin genel sekreterliğini yürüttü. Bu büyük şahsiyet, direnişi ümmete ve ümmeti direnişe hediye etti." vurgusunda bulundu.

Şeyh Kasım, Şehit Nasrallah'ın kişiliğini "Bu büyük adam İslam'a ve velayete tamamen bağlıydı. O, dürüst, sadık, merhametli, cömert, alçakgönüllü, kararlı, cesur, bilge ve seçkin bir stratejistti." İfadesiyle tarif etti.