İran İslam Devrimi Lideri'nin Temsilcilerinin Şehit Nasrallah'ın Cenaze Törenine Katılımı / Devrim Lideri'nin Mesajı Okunacak

Tahran, İRNA - İran İslam Devrimi Lideri adına, Hüccetü'l-İslam Muhammed Hasan Ahtari, Seyid Mücteba Hüseyni, Muhsin Kumi ve Seyyid Rıza Takavi'den oluşan dört kişilik bir heyet, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Şehit Seyyid Haşim Safiyüddin'in cenaze törenine katılmak üzere Beyrut'a gitti.

İran İslam Devrimi Lideri'nin yazılı mesajı, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve Şehit Safiyüddin'in cenaze töreninde, İran İslam Devrimi Lideri'nin Irak temsilcisi ve gönderilen heyetin üyesi Hüccetü'l-İslam Seyyid Mücteba Hüseyni tarafından okunacak.

Ayetullah Hamaney'in mesaj metni, bu törenle eş zamanlı olarak KHAMENEI.IR medyasında yayınlanacak.