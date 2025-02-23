Irakçi: Direniş ve Hizbullah yaşıyor ve direniş yolu devam ediyor

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bugün (Pazar) Beyrut Uluslararası Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve Şehit Seyyid Haşim Safiyuddin’in cenaze törenine katılmadan önce şu ifadeleri kullandı: "Bugünkü cenaze töreni gösterecek ve tüm dünya görecek ki direniş yaşıyor."

Irakçi, direniş yolunun devam edeceğini vurgulayarak "Şimdiye kadar birçok zafer kazanıldı ve nihai zafer de elde edilecektir." dedi

Hizbullah’ın merhum Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah ve merhum Yürütme Konseyi Başkanı Seyyid Haşim Safiyuddin’in şehadeti hakkında konuşan Irakçi, "Lübnan’ın en cesur ve en temiz iki evladı, direnişin yükselmesi, işgale karşı mücadele ve Siyonistleri işgal altındaki topraklardan çıkarmak için büyük fedakârlıklarda bulundu ve nihayetinde yüce şehadet makamına ulaştılar." ifadelerini kullandı.

Irakçi ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın da ilerleyen saatlerde Lübnan’a geleceğini belirterek, "Bugün birçok İranlı yetkili ve halktan birçok kişi, bu törene katılmak ve Lübnan halkının yanında olarak bu iki direniş kahramanını uğurlamak istiyordu." dedi.