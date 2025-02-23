Hamas Sözcüsü: Seyyid Hasan Nasrallah'ın Filistin'le dayanışması unutulmayacak

Abdüllatif el-Kanû, bu sabah İRNA Uluslararası Haberler Grubu muhabirine verdiği röportajda şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve yoldaşlarının, Lübnan İslami Direnişi ve Lübnan halkının, Filistin halkı ve direnişiyle canları ve mallarıyla birlikte durduklarını, o sırada Filistin içinde ve dışında bazılarının direnişe karşı komplo kurduğunu belirtti.

Kanû, şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın fedakarlıklarının, çabalarının ve Kudüs ile Mescid-i Aksa yolundaki özverili mücadelesinin Filistin halkının hafızasından asla silinmeyeceğini vurguladı.

Kanû, Aksa Fırtınası sırasında Seyid Hasan Nasrallah ve Lübnanlı mücahitlerin en güzel fedakarlık ve özveri örneklerini sergilediklerini söyledi.

Kanû, şehit Seyid Hasan Nasrallah'ın cihat ve direniş hattında Filistin halkı ve direnişiyle birlikte durduğunu ve son nefesine kadar Filistin meselesinin, Filistin halkının haklarının ve meşru taleplerinin savunucusu olarak kaldığını belirtti.

Kanû, Seyyid Hasan Nasrallah gibi bir liderin kaybının acısının çok ağır olduğunu ancak bir komutan ve liderin şehadetiyle İslam ümmetinde binlerce yeni komutanın ortaya çıkacağını ve bu şehadetin Filistin, Lübnan ve bölgedeki direnişin gücünü artıracağını ifade etti.