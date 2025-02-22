Pakistan Dışişleri Bakanı: İran'ın yetenekleri hakkında spekülasyonlarda bulunulmamalı

Senatör Muhammed İshak Dar Türkiye merkezli TRT World haber kanalıyla yaptığı röportajda, Pakistan'ın Gazze'deki İsrail suçları, Afganistan'daki durum, Amerika ve Türkiye ile ilişkiler, İran ve Amerika arasındaki nükleer anlaşmazlık, Keşmir durumu ve çok taraflılık girişimlerine dair görüşlerini açıkladı.

Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde Amerika'nın Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan çekilmesi ve Trump'ın ikinci döneminde Tahran ile yeni bir anlaşma talebi hakkında bir soruya yanıt olarak Dar, "Şu anda mevcut durumla ilgili net bir detayımız yok ve Pakistan bu meselelerle ilgili tatmin edici bir sonuca ulaştığında, kesinlikle ilkeli tutumunu açıklayacaktır." dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı ayrıca, "Her ülkenin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne diğer ülkeler tarafından saygı gösterilmesini istiyoruz ve bu saygı, ülkelerin bağımsızlıklarına ve milletlere karşı sağduyulu bir yaklaşımı, ülkelerin nüfus ya da yüzölçümü karşılaştırmalarının ötesine taşımayı gerektirir." şeklinde konuştu.

İran'ın nükleer yetenekleri hakkında ve Pakistan'ın, komşusunun sözde nükleer silah kullanımı konusunda endişelenip endişelenmediği sorusuna ise Dar, "Bu konuya veya herhangi bir spekülasyona girmeyi istemiyoruz. Bununla birlikte Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti'nin sorumlu bir Müslüman ülke olduğuna güvenmektedir." dedi.