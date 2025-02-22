22 Şub 2025 15:37
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News ID: 85758961
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Bekaî, Rusya Dışişleri Bakanı’nın İran ziyaretini duyurdu

22 Şub 2025 15:37
News ID: 85758961
Bekaî, Rusya Dışişleri Bakanı’nın İran ziyaretini duyurdu

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bu hafta İran’ı ziyaret edeceğini açıkladı.  

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bu hafta Tahran’a geleceğini duyurdu.  

Diplomasi kurumu sözcüsü, Lavrov’un ziyaretinin İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki sürekli istişareler çerçevesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel ile uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirileceğini belirtti.  

Rusya Dışişleri Bakanı, bu ziyaret kapsamında İranlı mevkidaşıyla görüşmenin yanı sıra, bazı diğer yetkililerle de bir araya gelerek ikili ilişkilerin son durumu ve bölgesel ile uluslararası gelişmeler hakkında istişarelerde bulunacak.

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