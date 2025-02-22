ABD'den Ukrayna'ya Starlink internetini kesme şantajı

Reuters’ın haberine göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in ilk teklifinin Ukraynalı yetkililer tarafından reddedilmesinin ardından, Ukrayna’nın SpaceX’in Starlink internetine erişiminin devam edip etmeyeceği belirsizliğe düştü.

Starlink uydu interneti, savaş halindeki Ukrayna’da iletişimin sürdürülmesinde kritik bir rol oynuyor ve Ukrayna ordusu bu hizmetten geniş çapta faydalanıyor.

Geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’nın savaş döneminde ABD’den aldığı yardımları geri ödemesi için 500 milyar dolarlık maden varlığını tahsis etme talebini reddetti. Zelenski, ABD’nin buna karşılık herhangi bir özel güvenlik garantisi sunmadığını belirtti.

Elon Musk, son üç yılda Ukrayna’ya binlerce Starlink terminali göndererek, Rusya’nın Mart 2022’deki işgalinden sonra zarar gören ülkenin telekomünikasyon ağının yerini almasını sağladı. Bu nedenle Ukrayna’da bir kahraman olarak karşılandı. Ancak iki yıl sonra, Ukrayna’nın bu hizmete erişimini sınırladı, çünkü Zelenski’nin Rusya ile savaştaki tutumunu eleştiriyordu.