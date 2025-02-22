22 Şub 2025 11:15
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BM'nin işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik sürekli İsrail saldırılarından duyduğu endişe

22 Şub 2025 11:15
News ID: 85758455
BM'nin işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik sürekli İsrail saldırılarından duyduğu endişe

New York, İRNA- Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’daki uzun süreli askeri operasyonlarına ilişkin endişesini dile getirdi. Bu saldırılar, 2000’li yılların başından bu yana en uzun süreli operasyonlar olarak değerlendiriliyor.  

BM Sözcüsü Stéphane Dujarric dün yaptığı açıklamada, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) Batı Şeria’daki durumu yakından izlemeye devam ettiğini belirterek, İsrail güçlerinin özellikle kuzeyde yürüttüğü sürekli operasyonlardan duydukları endişeyi vurguladı.  

Dujarric, OCHA verilerine dayanarak, İsrailli yerleşimcilerin şiddet eylemlerinin de devam ettiğini belirtti. BM İnsan Hakları Ofisi, 11-17 Şubat tarihleri arasında yasa dışı İsrailli yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen 34 olayı belgeledi ve bunun günlük ortalama yaklaşık beş saldırıya denk geldiğini açıkladı.  

BM Sözcüsü, bu olaylardan birinde İsrailli yerleşimcilerin Tulkerim vilayetinde tarımsal su borularını kestiğini ve bunun onlarca Filistinli çiftçinin geçimini olumsuz etkilediğini belirtti.  

Dujarric ayrıca, geçtiğimiz yıl boyunca İsrailli yerleşimcilerin sürekli saldırılar gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar sonucunda Beytüllahim’in el-Meniye köyü yakınlarında yaklaşık 40 Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

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