Pezeşkiyan: İran, Avrasya ülkelerinin ticari değişimlerdeki yeteneklerini ortaya koymaları için uygun bir zemin sunuyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün öğleden sonra üçüncü Uluslararası Avrasya Ticaret Fuarı'na katılarak, etkinliğin yöneticileriyle bir araya geldi. Konuşmasında, İran’ın coğrafi konumunun Avrasya ile Fars Körfezi ve açık denizler arasında en iyi koridor olma özelliğine sahip olduğunu vurguladı. Pezeşkiyan, İran’ın bu ulaşım hatlarını tamamlamaya devam ettiğini ve Avrasya ülkeleri için bu imkanları daha erişilebilir hale getirmeye çalıştığını ifade etti. Ayrıca, gümrük düzenlemelerinin Avrasya ülkeleriyle mal ticaretini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi için çalıştıklarını ve Avrasya ülkelerinin de benzer adımlar atması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, tek taraflı politikalara karşı çıkarak, "Günümüz dünyasında tek taraflılık artık kabul edilemez. Hiçbir ülke görüşlerini tek taraflı olarak başkalarına empoze edemez. Avrasya, dünyada tek taraflılığa son veren ve çok taraflı iş birliğine doğru bir adım atan bir yapıdadır." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Avrasya ülkelerinin kendi aralarındaki ticaretini "kazan-kazan" ilkesi çerçevesinde değerlendirdi ve Tahran'da düzenlenen üçüncü Uluslararası Avrasya Ticaret Fuarı’nın, bilimsel, teknolojik, endüstriyel ve ticari değişimlerde önemli kazanımlar sağlayabileceğini vurguladı. Pezeşkiyan, ekonomik canlanmanın güvenlik ve huzuru da beraberinde getirdiğini belirtti.

Son olarak, İran’ın uluslararası alanda barış yanlısı bir ülke olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Biz barış ve huzur peşindeyiz. Ekonomik ilişkiler, güvenlik, barış ve istikrarı beraberinde getirebilir. Avrasya ülkeleriyle ticaretimizi kolaylaştırmak için düzenlemelerimizi ve ticaret yollarımızı geliştirmekte kararlıyız. Bu ülkelerle ilişkilerimizi genişletmekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.