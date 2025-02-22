'Kasetler' Belgeselinin Tanıtımı / İran ve Azerbaycan İlişkilerine Dair Bir Anlatı

Sina Hüseyinpur’un yazıp yönettiği "Kasetler" belgeseli,22 Şubat Cumartesi günü, belgeselin yapım ekibi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'daki eski büyükelçisi Dr. Muhsin Ayinpak’ın katılımıyla gösterime sunulacak.

Bu belgesel, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin tarihini anlatıyor ve Sovyetler Birliği'nin son dönemlerinden Haydar Aliyev hükümetinin yükselişine kadar olan süreci gözler önüne seriyor. Belgesel, ilk kez Genç Düşünürler Evi'nde izleyiciyle buluşacak.

Törene katılım herkese açık olup, izleyiciler gösterim sonrası belgeselin yapım ekibiyle sohbet etme fırsatı bulacaklar.

"Kasetler" belgeseli, Şehriyar Medya Kurumu tarafından hazırlanmıştır.