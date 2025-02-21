21 Şub 2025 17:58
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News ID: 85757995
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Cumhurbaşkanı, Uluslararası Avrasya Ticaret Fuarı'nı ziyaret etti

21 Şub 2025 17:58
News ID: 85757995
Cumhurbaşkanı, Uluslararası Avrasya Ticaret Fuarı'nı ziyaret etti

Tahran, İRNA - İran Cumhurbaşkanı, bugün öğleden sonra üçüncü Uluslararası Avrasya Ticaret Fuarı'na katılarak etkinliğin çeşitli bölümlerini ziyaret etti.

Mesud Pezeşkiyan, bugün İran'dan 100'den fazla şirket ve Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Belarus'tan ticari heyetlerin katılımıyla düzenlenen fuarı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet, fuardaki birçok standı gezdi ve çeşitli endüstrilerin yöneticileri ve uzmanlarıyla görüşerek Avrasya ile ticari ilişkilerin geliştirilmesinin kilit rolüne vurgu yaptı.

Pezeşkiyan, bu fuarı İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile ticari ilişkilerini geliştirmek için önemli bir fırsat olarak değerlendirdi.

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