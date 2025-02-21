Trump'ın popülaritesi yüzde 45'e düştü / Amerika'da memnuniyetsizlikler arttı

Washington Post ve Ipsos anketine göre, Amerikalıların sadece yüzde 45'i, 20 Ocak'ta göreve başladığından bu yana ABD Başkanı'nın yaptığı işi kuvvetle veya kısmen destekliyor ve yaklaşık yüzde 53'ü eylemlerine karşı çıkıyor.

Ankete katılanların yüzde 57'si, Trump'ın yetkilerini aştığını belirtti, çünkü federal hükümet üzerinde benzeri görülmemiş bir kontrol uygulamaya devam ediyor, bu da Kongre tarafından kurulan kurumları feshetme ve yasama organının bağımsızlık verdiği bölümleri tehlikeye atma eğilimini gösteriyor.

Ankete göre, sadece yüzde 40'ı Başkan'ın yetkileri çerçevesinde hareket ettiğini belirtti ve katılımcıların çoğunluğu, Cumhuriyetçi yasama organının Trump'ın yasal yetkilerini aşmasını önlemek için bir adım atmayacağına inanıyordu.

Ayrıca, sadece yüzde 33'ü Cumhuriyetçilerin Trump'a karşı çıkacağına inanırken, yüzde 56'sı ABD Yüksek Mahkemesi'nin onu dizginlemeye çalışacağına inanıyor.