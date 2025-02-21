Filistin İslami Direnişi'nden, Batı Şeria'da operasyonların devamına vurgu

Tahran, İRNA - Filistin İslami Direnişi yayınladığı bir bildiride, Batı Şeria'da işgal sona erene kadar intikam ve mücadeleye devam edileceğini vurguladı.

Tulkerem Şubesi, El-Kassam Tugayları (Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı), kısa bir bildiride Siyonistlerden intikam almaya devam edileceğini duyurdu. Tulkerem'deki El-Kassam Operasyon Odası, bildiride, Filistin topraklarında işgalci bulunduğu sürece şehitlerin kanının unutulmayacağını belirtti. Siyonist rejim medyası, Perşembe gecesi rejim polisinden aktardığı haberde, Tel Aviv'in güneyindeki Siyonist yerleşim yeri Bat Yam'da üç otobüste patlamalar meydana geldiğini bildirdi.