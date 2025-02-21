Pezeşkiyan: Müzakere ederiz ama her şeye razı olmayız / Onurumuzu çiğnetmeyiz

Mesud Pezeşkiyan, Perşembe akşamı Tahran'da aydınlarla yaptığı görüşmede, Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki vahşetlerine ve sözde insan hakları savunucularının bu vahşetlere verdiği desteğe değinerek "İsrail'in suçlu rejiminin savunmasız Gazze, Lübnan ve Filistin halkına yaptıklarını hiçbir uyanık vicdan kabul edemez. Amerika ve Avrupa ise sadece Siyonist rejimin vahşetini desteklemekle kalmadı, aynı zamanda bomba ve silah sağlayarak onların arkasında durdular." açıklamasında bulundu.

Pezeşkiyan, müzakere sürecinin onurlu olması gerektiğini vurgulayarak bir Azerice atasözüne atıfta bulunarak "Onurumuzu çiğnetmeyiz, namert köprüsünden geçmeyiz, sel bizi götürse bile. Tilkinin gölgesinde uyumayız, aslan bizi yese bile. Ellerini boğazımıza koyup her istediklerini bize kabul ettiremezler ve sonra da 'müzakere edelim' diyemezler." ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan sözlerinin devamında "Tehditlerle bizi herhangi bir şey yapmaya zorlayabileceklerini sanıyorlar. Biz insanız ve onurlu bir şekilde diyalog kurarız ama zorbalığa boyun eğmeyiz." ifadesine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı konuşmasının başka bir bölümünde " Eğer bölgedeki bir milyar Müslüman kardeş olsaydı, iki milyon nüfuslu soykırımcı Siyonist rejim Müslümanlar için böyle bir durum yaratamazdı. Bizi farklı etnik ve dini gruplara bölüp birbirimize düşürdüler. Bu çocuk katli rejim suç işliyor ve kimse onlara hesap soramıyor çünkü Amerika onları savunuyor." dedi.

Pezeşkiyan ayrıca "Bazıları İsrail'den korkuyor çünkü Amerika tarafından destekleniyor. Ama biz korkmuyoruz ve korkmayacağız. Bu şekilde olmak bizim toplumumuza yakışır" diye ekledi.