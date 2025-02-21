21 Şub 2025 10:23
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News ID: 85757623
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Tel Aviv'de 3 otobüste patlama

21 Şub 2025 10:23
News ID: 85757623
Tel Aviv'de 3 otobüste patlama

Tahran, İRNA - Siyonist rejim medyası, rejim polisini kaynak göstererek, Tel Aviv'in güneyinde üç otobüste patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Siyonist rejiminin kanal 12. televizyonu Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam yerleşim yerinde yerleşimcilerin otobüsünde bir patlama meydana geldiğini bildirdi.

Bu bağlamda, Yediot Aharanot haber sitesi, ilk tahminlerin otobüslerdeki patlamaların Filistinli gruplar tarafından gerçekleştirilen bir operasyonun ardından meydana geldiğini gösterdiğini iddia etti.

El Arabiya kanalı da Siyonist rejim polisine atıfta bulunarak, polis güçlerinin Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam yerleşim yerinde şüpheli kişi veya nesneleri bulmak için inceleme başlattıklarını ekledi.

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