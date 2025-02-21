Tel Aviv'de 3 otobüste patlama

Siyonist rejiminin kanal 12. televizyonu Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam yerleşim yerinde yerleşimcilerin otobüsünde bir patlama meydana geldiğini bildirdi.

Bu bağlamda, Yediot Aharanot haber sitesi, ilk tahminlerin otobüslerdeki patlamaların Filistinli gruplar tarafından gerçekleştirilen bir operasyonun ardından meydana geldiğini gösterdiğini iddia etti.

El Arabiya kanalı da Siyonist rejim polisine atıfta bulunarak, polis güçlerinin Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam yerleşim yerinde şüpheli kişi veya nesneleri bulmak için inceleme başlattıklarını ekledi.