Siyonist medya gazetelerinden Haaretz, Hamas tarafından teslim edilen cenazelerle ilgili olarak, “Bu tabutlar, ihmalkârlığın sembolüdür; sadece 7 Ekim’de değil, Netanyahu’nun kendi kurtuluşunu başkalarının hayatından ve savaşı barıştan üstün tutmaya devam ettiği her an yaşandı” ifadelerini kullandı.
Siyonistlerden “Netanyahu esirlerin ölümünden sorumlu” tepkisi
20 Şub 2025 18:08
News ID: 85757336
Tahran, İRNA - Siyonist hükümet karşıtı çevreler, Gazze’nin Han Yunus bölgesinde dört İsrailli esirin cenazelerinin teslim edilmesinin ardından, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu sert bir şekilde eleştirdi. Netanyahu, esir takası anlaşmasını engellemek ve esirlerin ölümüne sebep olmakla suçlandı.
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