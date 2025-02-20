Siyonistlerden “Netanyahu esirlerin ölümünden sorumlu” tepkisi

Siyonist medya gazetelerinden Haaretz, Hamas tarafından teslim edilen cenazelerle ilgili olarak, “Bu tabutlar, ihmalkârlığın sembolüdür; sadece 7 Ekim’de değil, Netanyahu’nun kendi kurtuluşunu başkalarının hayatından ve savaşı barıştan üstün tutmaya devam ettiği her an yaşandı” ifadelerini kullandı.