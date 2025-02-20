20 Şub 2025 16:12
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News ID: 85757225
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İran’daki askerî tatbikatlar, Devrim güçlerinin zirve düzeyde hazır ve güçlü olduğunu gösteriyor

20 Şub 2025 16:12
News ID: 85757225
İran’daki askerî tatbikatlar, Devrim güçlerinin zirve düzeyde hazır ve güçlü olduğunu gösteriyor

Bircend, İRNA – İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı’nın danışmanı, düzenlenen askerî tatbikatlarla düşmanlara, ülkenin, Besic güçlerinin, halkın ve İslam Devrimi değerlerine bağlı kuvvetlerin bugün en yüksek hazırlık ve güç seviyesinde olduğunu göstermek istediklerini belirtti.

Tuğgeneral İbrahim Cebari, Perşembe günü, Bircend kentinde Mescidü’l-Mehdi’de düzenlenen "Büyük Peygamber Tatbikatı"nın basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu tatbikatların ülke genelinde, tüm eyalet ve ilçelerde, Devrim Rehberi’nin talimatları doğrultusunda, valilerin, Devrim Muhafızları komutanlarının ve yardım kuruluşlarının yorulmak bilmeyen çabalarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Cebari, bu geniş çaplı tatbikatların ve büyük toplantıların amacının, düşman tehditlerine ve yıkıcı planlarına karşı halkın gücünü sergilemek ve düşmana göstermek olduğunu ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı’nın danışmanı, “Eğer düşmanlar, Allah korusun, ülkeye zarar vermeye yönelik bir karar alırlarsa, kesinlikle kararlı, güçlü ve yıkıcı bir karşılık göreceklerdir,” diye ekledi.

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