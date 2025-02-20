Hamas: İsrail ordusu esirleri öldürdü / Esirlerin dönüşü için tek yol takastır

Hamas, yayınladığı bildiride "Kassam Tugayları ve diğer direniş grupları, İsrailli esirlerin naaşlarını teslim ederken ölülerin onuruna ve ailelerinin duygularına saygı gösterdi. Ancak işgal ordusu, bu esirler hayattayken bile onların canına saygı göstermedi." ifadelerini kullandı.

Açıklamada "Düşman esirlerine insanca davrandık ve hayatta kalmaları için elimizden geleni yaptık, ancak İsrail ordusu onları gardiyanlarıyla birlikte öldürdü." denildi.

Hamas, İsrail’in esirlerin tutulduğu yerleri bombalayarak onları kasıtlı olarak öldürdüğünü ve esir takası anlaşmasının uygulanmasını sürekli engelleyerek bu suçun tüm sorumluluğunu taşıdığını belirtti.

Ayrıca "Netanyahu bugün kendi esirlerinin naaşları için gözyaşı döküyor, ancak bu yalnızca İsrail kamuoyu önünde sorumluluktan kaçma çabasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Hamas, Kassam Tugayları ve direnişin İsrailli esirleri korumak için çaba sarf ettiğini, ancak İsrail ordusunun geniş çaplı ve vahşi saldırılarının tüm esirleri kurtarmayı engellediğini vurguladı.

Direniş hareketi, Bibas ve Lifşits ailelerine hitaben şu açıklamayı yaptı:

"Sevdiklerinizin sağ salim size dönmesini istedik, ancak İsrail ordusu ve hükümet yetkilileri onları öldürmeye karar verdi. Aynı komutanlar, Gazze’ye yönelik barbarca saldırılarında 17.881 Filistinli çocuğu da öldürdü. Gerçek suçlunun kim olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Sizler de halkına değer vermeyen bir liderliğin kurbanısınız."

Hamas, bir kez daha esirlerin geri dönmesinin tek yolunun esir takası anlaşması olduğunu vurgulayarak, askeri operasyonlarla veya savaşın sürdürülmesiyle esirlerin sadece daha fazla kayıp vereceğini belirtti.