20 Şub 2025 11:52
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Trump, İran' a yönelik maksimum baskı politikasını yineledi

20 Şub 2025 11:52
News ID: 85756932
Trump, İran' a yönelik maksimum baskı politikasını yineledi

New York, İRNA - ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı maksimum baskı politikasına bir kez daha atıfta bulunarak, bunun barışı sağlama amacı taşıdığını iddia etti ve Washington'un İran ve diğer ülkelere nükleer silah edinme izni vermeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba gecesi yerel saatle Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen “Geleceğin Yatırım Girişimleri” toplantısında, Batı Asya'da istikrar ve huzurun sağlanması gerektiğini öne sürerek, bu nedenle İran’a karşı maksimum baskı politikasını barışı sağlamak amacıyla yeniden uygulamaya koyduğunu ve Yemen’deki Ensarullah Hareketi'ni terör örgütleri listesine aldığını belirtti.
Trump, "Barışı sağlamak amacıyla İran’a karşı tekrar maksimum baskı politikası uyguluyoruz. İran da dahil olmak üzere hiçbir ülkenin nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz" dedi.
ABD Başkanı ayrıca, “Dünyadaki savaşları, özellikle de Batı Asya’daki savaşları sona erdirmek için adımlar atıyorum. Gazze’de rehin tutulan tüm kişileri geri alacağız” iddiasında bulundu.

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