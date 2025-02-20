Çarşamba günü öğleden sonra, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin "Büyük Peygamber 19" tatbikatının son aşaması sırasında gazetecilere konuşan General Muhammed Bakıri, İran Silahlı Kuvvetleri'nin en üst düzeyde hazırlıklı olduğunu vurgulayarak, "Düşmanın herhangi bir hatasında, Siyonist rejimin ve onu donatıp operasyonel planlamada yer alanların huzuru tehlikeye girecektir." dedi.
Bakıri, İran'ın hava savunmasının en üst düzeyde hazır olduğunu ve küçük çaplı hasarların tamamen onarıldığını belirtti. Ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunmasının tam saldırı kapasitesine sahip olduğunu ve füze üretiminin çok yüksek miktar ve kalitede kesintisiz devam ettiğini ifade etti.
Bakıri, ABD’nin Siyonist rejimi donatma, destekleme ve İran'ı tehdit etme çabalarının yeni bir şey olmadığını dile getirdi.
Ayrıca, ABD'nin Siyonist rejimi Gazze’deki soykırım için silahlandırarak sergilediği ikiyüzlülüğün ve nifakın, onların çirkin yüzünü daha da açığa çıkardığını söyledi.
Bakıri, silahlı kuvvetlerin farklı birliklerinde keşif ve saldırı insansız hava araçlarının (İHA) yaygın kullanımına yönelik geniş kapsamlı planlamaların yapıldığını belirterek, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri ve ordunun bu tür İHA’larla donatılmasının ilk aşamada gerçekleştirildiğini, operasyonel ihtiyaçlara göre diğer birliklerin de bu sistemlerle donatılacağını sözlerine ekledi.
İran’ın güvenliği tehdit edilirse, bölge huzur bulamayacak
Dezful, İRNA- Genelkurmay Başkanı, İran’ın güvenliğinin tehdit edilmesi durumunda, Batı Asya bölgesinin tamamının güvenliğinin bozulacağını ve güvensizlik yaratanlar ile destekçilerinin huzur bulamayacağını söyledi.
Çarşamba günü öğleden sonra, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin "Büyük Peygamber 19" tatbikatının son aşaması sırasında gazetecilere konuşan General Muhammed Bakıri, İran Silahlı Kuvvetleri'nin en üst düzeyde hazırlıklı olduğunu vurgulayarak, "Düşmanın herhangi bir hatasında, Siyonist rejimin ve onu donatıp operasyonel planlamada yer alanların huzuru tehlikeye girecektir." dedi.
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