19 Şub 2025 18:42
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News ID: 85756397
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Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin yeni füze, İHA ve topçu teçhizları

19 Şub 2025 18:42
News ID: 85756397
Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin yeni füze, İHA ve topçu teçhizları

Dezful, İRNA - Kara Kuvvetleri'nin çeşitli sınıflarına ait füze, insansız hava aracı (İHA), topçu ve hava savunma teçhizatları, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakırî'nin katılımıyla bugün düzenlenen "Büyük Peygamber 19" tatbikatı kapsamında tanıtılarak bu kuvvetlerin savaş düzenine eklendi.

Kara Kuvvetleri Lojistik ve Destek Komutanı General Ali Kuhistanî, bu törenin ardından İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, Kara Kuvvetleri'ne eklenen bu teçhizatın araştırma ve endüstriyel testlerinin tamamlandığını belirtti.

General Kuhistanî, bu silahların sınırlı ölçüde savaş bölgelerinde saha değerlendirmesine tabi tutulduğunu ifade ederek, "Bugün bu teçhizatlar kitlesel olarak Kara Kuvvetleri'nin savaş düzenine dahil edildi ve bu kuvvetlerin yeteneklerinin artırılmasında kilit bir rol oynayacak" dedi.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin yeni füze, İHA ve topçu teçhizları

Kuhistanî, "200 kilometre menzilli BM450 orta menzilli balistik füze, Fetih 360 füzesi ve nokta vuruş kabiliyetine sahip güdümlü Fecr 5 füzesi, bugün Kara Kuvvetleri'ne teslim edilen teçhizatlar arasında yer alıyor" ifadesine dikkat çekti.

Kara Kuvvetleri Lojistik ve Destek Komutanı, "Güdümlü 122 mm'lik akıllı roketler, mayın dökme kabiliyetine sahip 122 mm'lik roketler ve kısa menzilli 'Mecid' hava savunma sistemi de bugün Kara Kuvvetleri'nin savaş düzenine eklenen diğer teçhizatlar arasında" ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin yeni füze, İHA ve topçu teçhizları

General Kuhistanî, "Güçlendirilmiş motorlu stratejik İHA'lar Muhacir 10 ve Muhacir 6 ile jet ve piston motorlu, farklı menzil ve irtifa kabiliyetlerine sahip, değişken patlayıcı gücünde yerli imha İHA'ları, bugün tanıtılan ve Kara Kuvvetleri'ne eklenen teçhizatların bir kısmını oluşturuyor" dedi.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin yeni füze, İHA ve topçu teçhizları

Kuhistanî, "450 kilometre menzilli Gulale imha İHA'sı, 15 bin feet uçuş irtifasına sahip Keteral imha İHA'sı, jet motorlu Delahu imha aracı, 25 bin feet uçuş irtifasına sahip Şahu imha aracı ve 40 kilometre menzilli piston motorlu Pandser imha aracı da Kara Kuvvetleri'nin savaş düzenine eklendi" ifadesini de sözlerine ekledi.

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