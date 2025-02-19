19 Şub 2025 18:29
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News ID: 85756382
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Gazze'de şehit sayısı 48 bin 297'ye yükseldi

19 Şub 2025 18:29
News ID: 85756382
Gazze'de şehit sayısı 48 bin 297'ye yükseldi

Tahran, İRNA - Gazze Sağlık Bakanlığı, enkaz altından çıkarılan naaşlarla birlikte ve son saldırılarda şehit düşen Filistinlilerle birlikte Siyonist rejimin soykırımında şehit sayısının 48 bin 297'ye yükseldiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze Şeridi'nde yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde 6 şehidin cesedinin bölgedeki hastanelere nakledildiğini belirtti.  

Gazze Sağlık Bakanlığı, 2 cesedin enkaz altından çıkarıldığını ve son 24 saat içinde 4 Filistinlinin daha şehit olduğunu bildirdi.  

Aynı raporda, son 24 saat içinde Siyonist rejimin ateşkes ihlalleri nedeniyle 11 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.  

Bakanlık, savaşın başlangıcından (7 Ekim 2023) bu yana Gazze Şeridi'nde 48 bin 297 Filistinlinin şehit olduğunu ve 111 bin 733 kişinin de yaralandığını ekledi.

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