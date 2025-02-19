19 Şub 2025 14:40
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Erdebil'de Siyonist rejimle Bağlantılı bir kişi gözaltına alındı

19 Şub 2025 14:40
News ID: 85756133
Erdebil'de Siyonist rejimle Bağlantılı bir kişi gözaltına alındı

Erdebil, İRNA- Erdebil İstihbarat Müdürlüğü: İmam Zaman'ın (a.s) İsimsiz Askerleri Tarafından Erdebil'de Siyonist rejimle bağlantılı bir kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

Erdebil İstihbarat Müdürlüğü bugün (Çarşamba) yayınladığı bir bildiride, yapılan detaylı istihbari izlemeler ve yargı kararı alınmasının ardından, Erdebil'de Siyonist rejimle bağlantılı monarşi yanlısı bir kişinin İmam Zaman'ın (a.s) isimsiz askerleri tarafından tutuklandığını duyurdu.  

Bildiriye göre, sanık sosyal medyayı kötüye kullanarak Siyonist rejimin suçlarını desteklemiş, İslami kimliğe karşı gelerek din değiştirme ve sapkın inançlarını yayma girişiminde bulunmuştu.  

Sanığın geçmişinde İslam'ın kutsal değerlerine hakaret etme ve tanınmış din alimlerini tehdit etme gibi eylemler de yer alıyor.

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